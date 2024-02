Juventus-Udinese, Marelli: “Linea corretta sul contatto tra Okoye e Milik”

Dagli studi di DAZN, Luca Marelli ha analizzato gli episodi più importanti da moviola di Juventus-Udinese. Ecco cosa ha detto sul contatto tra Maduka Okoye e Arkadiusz Milik: "Il contatto lo abbiamo visto, è simile a quello di Sommer. Ma c'è una differenza, che questo non è un colpo diretto alla testa, ma è un colpo con l'avambraccio che scivola sulla nuca. E' un episodio che a me ricorda quello di Maignan in Cagliari-Milan. Poi si può essere d'accordo o meno, ma la linea che viene tenuta dall'Aia in questo momento è proprio questa. Ovvero di punire le uscite imprudenti che portano a un colpo diretto. Vediamo il contatto tra Maignan e Lovato, sono molto simili e anche in questo caso il Var non è intervenuto e non è stato assegnato il calcio di rigore".