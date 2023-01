Juventus-Udinese: i convocati di Massimiliano Allegri: rientra Di Maria

Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla partita contro l'Udinese

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro l'Udinese, nella partita valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri giocheranno tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che ha fatto registrare il primo sold out dell'anno. Attraverso il sito internet bianconero il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati.

Ecco il comunicato della Vecchia Signora: "La Juventus torna a giocare in casa. Il 2023 dei bianconeri tra le mura amiche inizierà con il match contro l'Udinese, valevole per la diciassettesima giornata di Serie A. Si giocherà in un Allianz Stadium tutto esaurito per l'occasione. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida contro i friulani. I CONVOCATI 1 Szczesny 5 Locatelli 6 Danilo 7 Chiesa 8 McKennie 12 Alex Sandro 14 Milik 15 Gatti 17 Kostić 18 Kean 20 Miretti 22 Di Maria 23 Pinsoglio 24 Rugani 25 Rabiot 30 Soulé 32 Paredes 36 Perin 42 Barbieri 43 Iling-Junior 44 Fagioli 45 Barrenechea 51 Riccio".

Tra le novità assente Bremer, che verrà fatto riposare a causa di un affaticamento delle ultime ore. Torna invece Angel Di Maria, dopo la contusione rimediata negli ultimi giorni. Out sempre Pogba, Cuadrado, De Sciglio, Bonucci e Vlahovic, che torneranno in gruppo nelle prossime settimane, come dichiarato anche da Allegri in conferenza stampa, nella giornata di ieri. E intanto arriva l'ultim'ora Sky, nuovo obiettivo di mercato per la Juventus<<<