Juventus-Udinese: le statistiche in vista della partita

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro i friulani nella prima partita casalinga del nuovo anno

La Juventus scenderà in campo questa sera contro l'Udinese tra le mura amiche dell'Allianz Stadium: attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno presentato le statistiche in vista della partita.

"STATO DI FORMA

La Juventus ha vinto le ultime quattro gare casalinghe di Serie A senza subire gol e potrebbe trovare cinque successi interni di fila tenendo la porta inviolata per la prima volta da marzo 2018.

La Juventus ha vinto le ultime sette partite consecutive e non arriva a otto successi di fila in Serie A da dicembre 2018, quando sulla panchina bianconera sedeva proprio Massimiliano Allegri; inoltre ha vinto questi sette incontri senza subire alcun gol e non trova otto vittorie di fila impreziosite da clean sheets da marzo 2018 (quando, sempre con Allegri, arrivò a nove).

L’Udinese è rimasta imbattuta in tre delle quattro sfide di questa Serie A contro avversarie che hanno iniziato la giornata nelle prime cinque posizioni in classifica (1V, 2N); in tutto lo scorso campionato ci era riuscito solo due volte (2N, 7P). L’Udinese non trova la vittoria in Serie A da otto giornate (6N, 2P) dopo aver raccolto sei successi nei sei turni precedenti: nel parziale solo Verona e Cremonese non hanno conquistato il successo nella competizione, mentre nessuna squadra ha fatto più punti della Juvenuts (21, come Napoli e Inter)

NUMERI

La Juventus ha già segnato tre gol su punizione diretta in questo campionato (due Vlahovic e uno Milik) e cioè lo stesso numero di reti realizzate in questo modo sommando le precedenti quattro stagioni di Serie A.

La Juventus ha conquistato 7 punti in più rispetto alla scorsa stagione dopo 16 giornate di campionato, solo Salernitana e Udinese (+9) hanno fatto meglio.

La Juventus è la squadra che sa sfruttare meglio il contropiede in questa Serie A, avendo realizzato già cinque reti con questa situazione di gioco (come l'Inter).

Udinese (10, come il Napoli) e Juventus (7) sono due delle tre squadre che hanno realizzato più reti nei 15 minuti di gioco finali in questa Serie A.

Juventus (3) e Udinese (5) sono le due squadre che hanno subito meno gol nella ripresa. Entrambe non hanno ancora incassato reti nell'ultimo quarto d'ora.

L'Udinese ha realizzato quattro gol in seguito a un recupero offensivo in questa Serie A, meno solo del Milan (5), pur essendo 11ª per questo tipo di azione nel campionato.

Allo stesso modo, l'Udinese è la squadra (insieme al Milan) che ha concesso meno tiri alle squadre avversarie in seguito a un recupero offensivo (10), pur subendo due reti in questo modo (il Milan nessuna).

L’Udinese è la formazione che ha guadagnato più punti da situazione di svantaggio nei 10 principali campionati europei in questa stagione (16).

ALLEGRI E SOTTIL

Massimiliano Allegri ha affrontato 22 volte l’Udinese da allenatore in Serie A, perdendo solo in quattro occasioni (12V, 6N): alla guida della Juventus il tecnico ha vinto 8 volte su 12 incontri (3N, 1P).

Andrea Sottil non ha mai affrontato la Juventus da allenatore in Serie A, ma da calciatore l’ha sfidata 10 volte nel massimo campionato vincendo in una sola occasione proprio con la maglia dell’Udinese all’ex Delle Alpi (novembre 2000).

L’unico precedente in Serie A tra Massimiliano Allegri e Andrea Sottil risale al 13 ottobre 1996 quando entrambi erano calciatori: il Perugia dell’attuale tecnico della Juventus si impose 3-1 sull’Atalanta di Sottil, con Allegri che trovò anche la rete nell’occasione." (Juventus.com)