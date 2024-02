La squadra bianconera scende in campo nella gara in programma all'Allianz Stadium contro l'Udinese valevole per la ventiquattresima giornata

La Juventus sta per scendere in campo contro l'Udinese nella partita valevole per la ventiquattresima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri si trovano attualmente a meno 7 punti dall'inter, che ha vinto contro la Roma, e cercheranno di ridurre il distacco dai nerazzurri, che dopo stasera avranno comunque una partita da recuperare.

Per la sfida di questa sera Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic, ancora alle prese con i fastidi muscolare che lo ha fermato in settimana: al suo posto in campo andrà Milik, mentre tra i convocati è rientrato il giovane Cerri. Oltre a lui outDanilo, squalificato, ed i lungodegenti DeSciglio, Kean e Perin.

Davanti a Szczesny la difesa sarà formata da Gatti, Bremer ed Alex Sandro. A centrocampo agiranno sulle fasce Cambiaso e Weah, con Locatelli, Rabiot e McKennie al centro. Una attacco spazio alla coppia formata da Milik e Chiesa.

JUVENTUS (352): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Weah; Chiesa, Milik

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca

