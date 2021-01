Juventus-Udinese: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus ha iniziato alla Continassa la preparazione della sfida in programma domenica sera tra le mura amiche dell’Allianz Stadium contro l’Udinese, prima partita di un 2021 che i bianconeri sperano di ricordare con la conquista del decimo Scudetto consecutivo, ma che dovranno iniziare ad azzannare dalla prima sfida. La partita contro l’Udinese infatti è la prima di un mese di gennaio che metterà i bianconeri di fronte ad un tour de force di 8 partite, che attraverserà tre competizioni. Campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, con gli scontri diretti con le milanesi a San Siro che diranno molto su dove i bianconeri potranno arrivare in questa stagione.

I bianconeri scenderanno in campo oggi pomeriggio per l’allenamento di rifinitura, con Andrea Pirlo che dovrebbe sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione da schierare. In porta ci sarà Szczesny, davanti al quale agiranno Danilo, De Ligt, Bonucci, con Cuadrado che sconterà la squalifica rimediata per l’espulsione contro la Fiorentina. La linea di centrocampo vedrà larghi Alex Sandro e Federico Chiesa, con McKennie e Bentancur centrali, con il calciatore uruguaiano insidiato da Arthur. In avanti dietro alle due punte Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata agirà invece Aaron Ramsey. In panchina andranno Chiellini e Demiral, pienamente recuperati e pronti a mettere minuti nelle gambe, e anche Paulo Dybala, in cerca anche lui della forma migliore e pronto a dare il suo contributo. Chi invece non sarà nemmeno di questa partita è Adrien Rabiot, in quanto dovrò scontare la squalifica non scontata dopo il rinvio della partita contro il Napoli a data da definire.

Juventus (3412): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci; Alex Sandro, Bentancur, McKennie, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo

