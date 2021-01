Juventus-Udinese, la moviola: giusti i gol annullati a de Paul e Ramsey

TORINO – Piero Giacomelli ha diretto la gara tra Juventus e Udinese. Di seguito riportiamo la moviola della gara dell’Allianz Stadium. Al quinto minuto manca un giallo al difensore del club friulano, De Maio, dopo un forte contrasto con Dybala. Al sesto minuto il direttore di gara ha tirato fuori il primo cartellino giallo nei confronti di Chiesa (giusto) per fallo tattico per evitare di far ripartire i giocatori dell’Udinese. Al dodicesimo minuto viene annullato il gol del vantaggio della squadra di Gotti a de Paul, a causa di un fallo di mano con il polso sinistro al momento del contropiede che poi ha scaturito la rete bianconera, poi tolta con l’intervento del VAR e con Giacomelli all’on field review: decisione corretta. Al minuto trentadue McKennie viene ammonito per un intervento sul piede di Pereyra, giallo giusto.

Nel secondo tempo viene annullata giustamente la rete di Ramsey a causa di un tocco di braccio del gallese da terra prima di rialzarsi per tirare verso la porta difesa da Musso. Dopo il 3-0 la partita si addormenta e non ci sono altri episodi degni da essere menzionati. L'arbitraggio di Giacomelli, nel complesso, è stato comunque buono.