Juventus-Udinese: le formazioni ufficiali

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo tra poco contro l'Udinese nella partita valevole per la terza giornata del campionato di Serie A

La Juventus questa sera scenderà in campo contro l'Udinese tra le mura amiche dell'Allianz Stadium nella partita valevole per la terza giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno di mettersi subito alle spalle la sconfitta subita in Supercoppa Italiana contro l'Inter mercoledì, con i nerazzurri che si sono imposti all'ultimo secondo dei tempi supplementari.