Juventus-Udinese, ecco i convocati bianconeri: McKennie squalificato

Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani pomeriggio contro l'Udinese.

Domani pomeriggio alle ore 18.30 la Juventus aprirà la stagione 2021/22 con la trasferta di Udine. Per i ragazzi di Massimiliano Allegri sarà importantissimo vincere per iniziare nel migliore dei modi la prossima Serie A. I bookmakers vedono i bianconeri come nettamente favoriti , ma è vietato abbassare la guardia. L'Udinese di Luca Gotti ha infatti dimostrato di essere una squadra estremamente pericolosa, in grado di dare del filo da torcere a tutti i propri avversari. Sul proprio sito ufficiale la Juventus ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di domani pomeriggio:

I bianconeri sono praticamente tutti a disposizione di Massimiliano Allegri. Gli unici assenti sono Arthur, Rabiot, infortunati, e McKennie, squalificato. Ora bisognerà capire quale formazione deciderà di mettere in campo l'allenatore della Juventus. La rosa lunga e di spessore del club bianconero permette infatti diverse soluzioni tattiche. Il tecnico dovrà quindi decidere quale siano gli 11 giocatori migliori da schierare in campo domani.

Con molta probabilità Max schiererà i suoi un 4-3-3/4-4-2, il modulo ibrido utilizzato durante le amichevoli estive. Il titolarissimo Szczesny sarà tra i pali, con Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro a comporre la linea difensiva. In mediana, aspettando che Locatelli entri negli schemi di gioco, sarà riproposto Ramsey come play davanti alla difesa, con Bentancur e Bernardeschi mezzali. Il calciatore italiano sarà il collante della squadra, giocatore duttile in grado di modificare il suo ruolo nel corso della partita. In fase di non possesso, infatti, il classe 1994 potrebbe anche allargarsi sulla sinistra, andando a creare una sorta di 4-4-2, con Chiesa largo a destra. In attacco spazio al trio delle meravigli composto da Chiesa, Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo.