Udinese – Juventus 2 a 2: cinque curiosità sulla prima partita stagionale

Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha pubblicato una lista di 5 curiosità sul match andato in scena ieri sera contro l'Udinese.

Pareggio per la Juventus di Massimiliano Allegri alla prima di campionato. Dopo un primo tempo assolutamente dominato, i bianconeri sono stati recuperati nel secondo tempo da un'ottima Udinese, abile nello sfruttare gli errori di un disastroso Szczęsny.Inizio subito in salita per i bianconeri, che saranno costretti ad inseguire le avversarie al titolo. Il campionato è però ancora lungo e disperarsi è inutile. Max dovrà cercare di capire cosa sia andato storto nel secondo tempo, e risolvere le evidenti imprecisioni difensive. Al contrario, ottima prova di Paulo Dybala, autore di una prestazione suntuosa, condita da un gol e un assist. Nei minuti finali spazio per Manuel Locatelli, alla prima presenza con la maglia bianconera.