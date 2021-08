Verso Udinese-Juventus: 5 curiosità sul match, da Cuadrado a Silvestri

A poche ore dall'inizio di Juventus-Udinese, sul proprio sito il club bianconero ha pubblicato 5 interessanti curiosità sulla partita.

redazionejuvenews

Questo pomeriggio alle 18.30 la Juventus di Massimiliano Allegri scenderà in campo contro l'Udinese, alla Dacia Arena di Udine. Per i bianconeri sarà la prima partita della Serie A 2021/22, da vincere assolutamente per poter cominciare la stagione nel migliore dei modi. A poche ore dall'inizio del match, sul sito ufficiale della Juventus, il club bianconero ha pubblicato 5 interessanti curiosità sulla partita:

"EX - Juan Cuadrado ha esordito in Serie A con l’Udinese nel novembre 2009 (vs Chievo); sono complessivamente 20 le presenze del colombiano con i friulani nella competizione. Roberto Pereyra ha esordito in Serie A contro la Juventus nel gennaio 2012 e ha vestito la maglia bianconera per 48 partite di campionato.

SZCZESNY vs SILVESTRI - Tra i portieri con più di 50 presenze in Serie A nelle ultime due stagioni, Marco Silvestri è il secondo con la percentuale di parate più alta (71%) - davanti a lui solo lo juventino Wojciech Szczesny (72%).

1 SU 11 - L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 11 gare interne contro la Juventus in campionato (3N, 7P): 2-1 nel luglio 2020.

(QUASI) MAI X - L’Udinese ha pareggiato solo una delle ultime 11 gare all’esordio stagionale in campionato (4V, 6P): 2-2 nell’agosto 2018 contro il Parma.

21 - A partire dal 2000, l’Udinese è la squadra contro la quale la Juventus ha collezionato più clean sheet in Serie A: 21."

In realtà, sembra che Cuadrado sia indietro nel ballottaggio con Danilo per un posto da titolare come terzino destro. L'ex Udinese è però un giocatore estremamente talentuoso e duttile, possibile arma da utilizzare a partita in corso. Gli altri due dubbi di formazione di Massimiliano Allegri sono tra Bernardeschi e Kulusevski e tra Dybala e Morata. L'esterno italiano e il fantasista argentino dovrebbero partire titolari, ma l'allenatore bianconero scioglierà i dubbi soltanto all'ultimo. Sicuri di un posto Cristiano Ronaldo e Chiesa, così come Bentancur e Ramsey a centrocampo. Possibile spezzone di gara anche per il nuovo acquisto Manuel Locatelli.