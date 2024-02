Juventus-Udinese, Cambiaso: “Mancata cattiveria. Fischi? Oneri e onori”

Andrea Cambiaso, terzino in forza alla Juve, ha parlato al termine dell'ultimo match perso in Serie A contro l'Udinese all'Allianz Stadium

Nessuno si aspettava una partita e soprattutto un risultato del genere. Ci è mancata un po' di cattiveria, specialmente nel primo tempo. Bastava così poco in più per arrivare al gol. Nel secondo tempo siamo stati un po' più contratti. Loro si sono chiusi bene dietro e dovevamo muovere di più la palla e con più velocità.

No, noi lavoriamo per il nostro percorso che è centrale la Champions. Ci siamo trovati a giocare lassù con l'Inter ma ora abbiamo tanti punti di svantaggio. Dobbiamo lavorare con serenità come ha detto il mister, senza farci prendere dal panico per tre partite sbagliate. Serve lucidità.