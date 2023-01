Juventus-Udinese: la probabile formazione bianconera

La squadra di Massimiliano Allegri scenderà in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium sold out per l'occasione

redazionejuvenews

La Juventus ha iniziato al meglio la seconda parte della stagione, trovando i tre punti nella trasferta di Cremona. I bianconeri hanno infatti vinto per 0-1 contro la Cremonese grazie al gol siglato su punizione nei minuti di recupero da Arek Milik, che ha trasformato in gol una punizione da quasi tre quarti campo, regalando a Massimiliano Allegri la prima gioia del nuovo anno.

Archiviata la vittoria contro la Cremonese, la squadra del tecnico toscano scenderà subito in campo questa sera contro l'Udinese, con fischio d'inizio alle ore 18. La partita verrà disputata tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, che ha fatto registrare per l'occasione il primo sold out dell'anno. Allegri è ancora alle prese con alcuni problemi di formazione, dovuti alle assenze in ogni reparto del campo.

La buona notizia dovrebbe essere la condizione di DiMaria, con El Fideo che è pronto a scendere in campo al fianco di Kean in attacco. In difesa dovrebbe riposare Bremer, come annunciato dal tecnico in conferenza stampa, che dovrebbe essere sostituito da Rugani, con Danilo e Alex Sandro a completare il reparto. A centrocampo a tutta fascia dovrebbero agire Chiesa e Kostic, con il centro occupato da Locatelli, Miretti e Rabiot.