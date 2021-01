Juventus U23, Zauli: “Vogliamo chiudere il girone d’andata con un successo”

TORINO- Ai microfoni di JTV, il tecnico della Juventus Under23 Lamberto Zauli ha parlato alla vigilia del match tra la sua squadra e il Piacenza, che chiuderà il girone d’andata dei bianconeri:”Vogliamo dare continuità alla partita di Carrara, sia sotto il profilo del risultato che sotto il profilo del gioco. Il Piacenza lotta per non retrocedere, ma dovremo stare attenti perchè hanno una squadra giovane e di talento e sono allenati bene. Non sarà facile, l’attenzione è tutta su di noi. Dabo e De Marino? Il secondo lo conosciamo bene perchè lo abbiamo affrontato da avversario con la Pro Vercelli. E’ un ragazzo che ha già esperienza e sarà un valore aggiunto per la nostra squadra. Dabo invece è un ragazzo del 2001, sta a noi essere bravi a farlo adattare al nostro calcio. Ha qualità ma dobbiamo riuscire ad integrarlo. Non è facile per un giovane proveniente da un altro campionato entrare a stagione in corsa. Giovani in prima squadra? Siamo contenti perchè questo fatto dà continuità ad un progetto iniziato tre anni fa. E’ motivo di orgoglio per chi ha fondato questo progetto e per chi, come me, ci è dentro.

Rafia? Il suo gol è stata una gioia per tutti noi. Penso che il ragazzo abbia talento, deve migliorare molto ma già lo sta facendo. Sono contento che sia riuscito a togliersi questa grande soddisfazione con la prima squadra. Per lui mi auguro sia la prima di tante reti. Girone d'andata? Una vittoria sarebbe importante per il morale e per affrontare un girone di ritorno che, storicamente, è sempre più difficile per tutte le squadre. Tutto il girone di andata penso che per tutte le difficoltà che tutte le squadre hanno affrontato, noi compresi per i motivi che tutti conosciamo, penso ci sia stata una crescita esponenziale della squadra e quindi dei singoli. Per adesso siamo abbastanza soddisfatti del girone d'andata ma vorremo migliorare nel girone di ritorno". Come comunicato dal club sui social, due tesserati della formazione Under23 sono risultati positivi al Covid: "A seguito dei controlli previsti dal protocollo in vigore è emersa la positività al Covid-19 di due membri dello staff del Gruppo Squadra U23. I due tesserati sono già stati posti in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un'efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del Gruppo Squadra".