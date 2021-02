Juventus U23, Zauli: “Con la Lucchese per i tre punti, vogliamo dare fastidio”

Alla vigilia della gara di campionato con la Lucchese, Lamberto Zauli ha parlato ai microfoni di JTV

redazionejuvenews

Vigilia di campionato per la Juventus Under23, che domani scenderà in campo al "Moccagatta" di Alessandria per affrontare la Lucchese fanalino di coda. Ai microfoni di JTV, il tecnico bianconero Lamberto Zauli ha così presentato l'impegno che attende i suoi ragazzi:

"Pro Vercelli? Sicuramente è stata fatta un’ottima partita, se non riusciamo a fare il salto con le squadre che lottano per i primi posti vuol dire che qualche dettaglio va migliorato. È chiaro che noi siamo molto giovani, ci sta che l’esperienza possa fare la differenza in certe occasioni. Ora sta a noi voltare pagina, il campionato è ancora molto lungo. Vogliamo chiudere tra le prime, ci sono molte squadre attaccate, anche le prime fanno fatica a fare punti con continuità. Noi però guardiamo a noi stessi perché contro la Pro Vercelli la squadra ha dato tutto, facendo uno dei migliori primi tempi di questa stagione. Adesso affronteremo la Lucchese come abbiamo affrontato tutte le altre partite, con l'obiettivo di portare a casa la vittoria.

Lucchese? Si tratta di una squadra esperta, la sua classifica però non gli permette di essere serena. Sarà molto difficile, loro andranno in cerca di punti per la salvezza, ma noi vogliamo ottenere tre punti per dare fastidio alle prime. Modulo? Cambia relativamente, il cambio di modulo sta solo nel cercare di mettere le caratteristiche dei giocatori che compongono la rosa nelle migliori condizioni per permettergli di potersi esprimere al meglio. C’è una buona mentalità nel giocare, nell’aggredire la squadra avversaria. La scelta del ruolo è solo sui singoli giocatori. Rafia? Per noi si tratta di un giocatore importantissimo, viene da un mese di recupero dall’infortunio, ha fatto uno spezzone di partita contro la Pro Vercelli a buoni livelli. Tutti i giocatori che possono saltare l’uomo sono importanti, e questa è una delle sue caratteristiche principali".