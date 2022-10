Juventus U19, prima vittoria in Youth League: Hasa sugli scudi

La Juventus U19 ha sconfitto il Maccabi Haifa per 3-1, rientrando in corsa per la qualificazione alla fase finale di Youth League.

La JuventusU19 di Paolo Montero, nella terza giornata della Youth League, ha battuto il Maccabi Haifaper 3-1. A segno Yildiz, Hasa e Anghelè. Madama così facendo riapre il discorso qualificazione, messo a repentaglio dopo le prime giornate. Ecco il report della Vecchia Signora: "La Juventus Under 19 di Mister Montero conquista la prima vittoria della sua Youth League e lo fa con una prova che racconta la volontà di non lasciarsi sfuggire i tre punti e non lascia scampo al Maccabi Haifa. Succede tutto nel secondo tempo: Yildiz firma il vantaggio bianconero, gli israeliani rispondono con Shibli, poi Hasa e Anghelè chiudono i conti. Una bella vittoria che rilancia la Juve in classifica in attesa del faccia a faccia tra PSG e Benfica. LA PARTITA Dopo la sconfitta con il PSG e il pareggio con il Benfica, la Juventus Under 19 scende in campo a Vinovo con un solo obiettivo: la prima vittoria europea della sua stagione. Per farlo, la squadra di Mister Montero si affida al consueto atteggiamento e, non a caso, le prime occasioni del match sono di marca bianconera. Prima Hasa, al 12', servito da Yildiz, non riesce ad angolare la sua conclusione, poi Huijsen, al 25', obbliga il portiere avversario a un grande intervento per negare il vantaggio. Il Maccabi Haifa prova a dare l'impressione di poter essere pericoloso, ma è sempre la Juve a fare la partita e sfiorare la rete. Prima dell'intervallo ci provano, nell'ordine, Strijdonck, Hasa e Ripani, ma il gol non arriva.

Per quanto prodotto e per gioco espresso la Juve meriterebbe senz'altro il vantaggio, ma al riposo si va sullo 0-0. Pochi istanti dopo l'avvio di secondo tempo, arriva l'episodio che cambia il match. Lo scossone alla partita lo dà Yildiz, che, servito da Strijdonck, si incunea in area, semina avversari e poi, in equilibrio precario, sostanzialmente da terra, spinge in porta il gol del vantaggio. La sua prima rete in Youth League, quinto centro della sua stagione fin qui. In svantaggio, il Maccabi Haifa reagisce. Razon ci prova al 49', poi, al 53' arriva il pareggio. Lo firma Shibli, capitalizzando una bella azione ospite. Subito il gol del pari, la Juve vive il primo momento difficile della sua partita: Daffara sfodera un grande intervento su Ben Shimol al 58', poi un minuto dopo blocca il colpo di testa di Kay Laish. Resistenza, riorganizzazione, poi i ragazzi di Montero riprendono in mano il match.

Dopo l'occasione di Strijdonck al 60', a rendersi pericoloso è Mancini, dalla cui conclusione nasce un calcio d'angolo. Sugli sviluppi del corner, fallo proprio sull'attaccante e calcio di rigore. Il minuto è il 70 e la Juve ha la chance per tornare avanti. Dal dischetto di presenta Hasa, ma Greis respinge la sua conclusione. Mentre il portiere israeliano esulta e il Maccabi Haifa tira un sospiro di sollievo, Hasa si ribella all'errore, si riprende il pallone, con un gran numero si libera di due avversari e poi con una potente conclusione di destro sistema le cose: 2-1 per la Juve e meravigliosa prova di caparbietà di Luis. Al 79', poi, arriva il definitivo 3-1. Splendida azione di Strijdonck e palla per Anghelè, all'esordio in Youth League: conclusione piazzata dal limite dell'area e tris! Tris che vale tre meritatissimi punti".