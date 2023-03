Juventus U19, sconfitta con la Sampdoria per 4-1: si salva solo Hasa

La Juventus U19 ha perso contro la Sampdoria per 4-1, allontanandosi dalla vetta del campionato di Serie A.

redazionejuvenews

La JuventusU19 di Paolo Monteroè stata battuta dalla Sampdoria per 4-1. In rete Hasa su calcio di rigore. Ecco il report dei bianconeri: "Secondo stop consecutivo per l'Under 19 bianconera, che dopo il Derby lascia anche la sfida di Bogliasco contro la Sampdoria, che vince in casa con un poker in rimonta, 4-1 LA PARTITA E dire che la Juventus parte bene, aggressiva nella manovra e alla ricerca di uno spazio per colpire subito i sampdoriani: Mbangula molto attivo in fase di avvio, prima con un'apertura in area che non trova un compagno pronto alla deviazione, poi con una combinazione con Rouhi che prova a mandare al tiro Valdesi, anticipato dai difensori blucerchiati. Il gol è nell'aria, e al 22' arriva, con un rigore concesso per fallo di mano e trasformato da Hasa.

La Samp reagisce subito, si riversa nella metà campo juventina, scossa dal gol subito, e al 36' la rimette in parità grazie a un colpo di testa in tuffo di Montevago. Tre minuti dopo si concretizza un uno-due micidiale per la Juve, perchè ancora Montevago, ancora di testa e ancora su cross dalla laterale d'attacco doriana porta in vantaggio i suoi. Il primo tempo si conclude senza altri sussulti, ma al ritorno in campo nella ripresa è ancora la squadra genovese a premere forte, e a calare il tris, dopo soli 7 minuti: Montevago, dopo 2 reti, serve l'assist, ricevendo il cross di Pozzato e aspettando l'inserimento di Migliardi, che di piatto non sbaglia una sorta di rigore in movimento, e di fatto chiude la partita. La Juve infatti fatica a organizzare una reazione, anche se per due volte si rende pericolosa, con Mancini che al 59' imbuca per Anghelé, il quale non trova il tempo per calciare, solo davanti al portiere sampdoriano.

E poi ancora pericolo Juve al 69' con una grande chiusura di Villa su Strijdonck, proprio nel momento in cui il giocatore bianconero sta per battere a rete. Al minuto 89, il gol finale del match: ancora Montevago, vera e propria spina nel fianco oggi, va via di prepotenza a destra a Mbangula, supera Daffara in uscita e appoggia per Chilafi, che segna a porta vuota. Finisce così: bisogna subito rialzare la testa per un finale di stagione importante".