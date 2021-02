Juventus U19, debacle con la Samp: i blucerchiati passano per 1-4

TORINO- Brutta sconfitta interna per la Juventus Under19. A Vinovo, nel recupero della quinta giornata di andata di questo campionato, la squadra di mister Bonatti è stata travolta con il risultato di 4-1 dalla Sampdoria. Illusorio l’iniziale vantaggio firmato Da Graca, con i baby bianconeri che centrano il primo ko dopo quattro successi dalla ripresa della stagione. Il match è così stato raccontato dallo stesso club: “Il match parte subito su ritmi molto alti e dopo due giri di orologio la Juve si rende pericolosa dalle parti di Avogadri con la conclusione di Da Graca che, però, finisce alta sopra la traversa. La Sampdoria risponde con una doppia occasione, prima con Prelec e poi con Ercolano, ma in entrambe le circostanze è bravissimo Senko a chiudere lo specchio della porta. La gara è vivace e il merito è delle due squadre in campo che si affrontano a viso aperto. Al quarto d’ora sono nuovamente i bianconeri ad avvicinarsi pericolosamente dalle parti dell’estremo difensore ospite: Iling-Junior mette in mezzo un bel pallone dalla sinistra e per poco Da Graca non arriva alla deviazione. Questa azione, però, è il preludio al gol della Juve che arriva al 17’ grazie a un coast to coast strepitoso di capitan Sekulov. Il numero 7, una volta arrivato sulla trequarti avversaria, serve con la punta un delizioso assist a Da Graca che con un diagonale perfetto infila Avogadri sbloccando il match, 1-0. La squadra di Mister Tufano, però, non ci sta e reagisce alla rete subìta e dopo cinque minuti pareggia i conti con Siatounis che in scivolata insacca alle spalle di Senko, 1-1. Nessuna delle due compagini sembra accontentarsi del pareggio e nel giro di un quarto d’ora arrivano due occasioni per parte. Per la Juve con Iling-Junior e Miretti che nella stessa azione si vedono negare il gol da un doppio intervento di Avogadri. I blucerchiati, invece, vanno vicinissimi al sorpasso con Di Stefano che colpisce il palo da ottima posizione, a Senko battuto. I liguri, però, trovano il 2-1 con il rigore di Trimboli che chiude, così, la prima frazione.

Anche il secondo tempo parte su ritmi molto alti e dopo cinque minuti arriva il quarto gol del match, il terzo per la Sampdoria con Di Stefano. La Juve, però, non si disunisce ed esattamente un minuto dopo prova subito ad accorciare le distanze con Da Graca che, ben servito da Soule, si libera dalla marcatura e lascia partire il destro ben deviato in corner dal portiere ospite. La squadra di Mister Andrea Bonatti continua a pressare i liguri in tutte le zone del campo e al 67’ per una questione di centimetri non riesce a segnare il secondo gol: sugli sviluppi di un corner il colpo di testa di Fiumanò viene sporcato da Avogadri e prima che possa oltrepassare la linea della porta blucerchiata viene allontanato da Prelec. Un minuto dopo ci prova con il mancino a incrociare Soule, ma l’estremo difensore ligure chiude ancora una volta lo specchio. Iniziano a diventare davvero tante le occasioni create dalla Juve che, però, non riesce a segnare e pochi istanti dopo l’occasione dell’argentino classe 2003 la Sampdoria si affaccia nuovamente dalle parti di Senko e trova il 4-1 con Yepes, ben assistito da Prelec. I bianconeri, nonostante una situazione di punteggio non favorevole, continuano a proporre gioco e anche l’ingresso di forze fresche dalla panchina è positivo, ma il risultato non cambia e arriva il primo stop dalla ripresa della stagione, dopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia”.