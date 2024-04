Juventus U19, i convocati per il derby di stasera: c’è Mancini

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sulla lista dei convocati dei bianconeri per il derby contro il Torino. Presente Mancini, che si alterna tra laNext Gen e la Primavera. Ecco il comunicato con l'elenco: "Alle ore 18:00 di lunedì 29 aprile 2024 la Juventus Under 19 di Paolo Montero sfiderà, al campo "Ale & Ricky" dell'Allianz Training Center di Vinovo, i pari età del Torino nel derby valido per la 31ª giornata del campionato Primavera 1. Di seguito i convocati per l'impegno casalingo odierno. I CONVOCATI 1 Vinarcik 2 Martinez Crous 4 Boufandar 9 Biggi 12 Zelezny 14 Di Biase 15 Savio 16 Pagnucco 17 Giorgi 18 Grosso 19 Scienza 22 Florea 23 Bassino 25 Ngana 26 Finocchiaro 28 Owusu 29 Crapisto 31 Gil Puche 32 Pugno 40 Radu 41 Montero Benia 45 Mancini".