Juventus U19, con l’Inter finisce a reti bianche: 0-0

I baby bianconeri non vanno oltre il pareggio nel derby d'Italia

redazionejuvenews

Derby d'Italia per la Juventus U19, che dopo i pareggi con Genoa e Bologna andava a caccia della vittoria. I baby bianconeri, nonostante un match dalle tante emozioni, non sono però riusciti ad andare oltre lo 0-0. Questo il racconto fortnito dal club sui propri canali ufficiali:

"La Juventus Under 19, dopo i due pareggi con Genoa e Bologna, cerca il ritorno al successo in casa dell'Inter, reduce invece da due vittorie pesanti contro Roma e Milan. Bianconeri e nerazzurri si affrontano a pari punti in classifica e l'equilibrio raccontato dalla graduatoria si rispecchia in campo. Due squadre attente, concentrate, con la Juve a fare la partita e l'Inter solida e pronta a ripartire.

Da una ripartenza, dopo che la Juve perde per infortunio Daniel Leo, nasce la prima occasione del match per l'Inter: Satriano trova spazio in campo aperto, ma Garofani in uscita chiude lo specchio con un grande intervento. La risposta bianconera, al 25', è sul mancino di Cerri: l'attaccante classe 2003 controlla al limite dell'area, prende la mira e trova una bella traiettoria che si stampa sulla traversa. È ancora Satriano a spaventare Garofani al 33', con un diagonale da buona posizione che finisce a lato dopo una bella combinazione con Fonseca. Il resto del primo tempo è in mano alla Juve, che però non riesce a costruire occasioni per il vantaggio.

Il copione, nel secondo tempo, non cambia. A tratti la Juve chiude i padroni di casa nella propria area di rigore, ma Rovida non rischia mai seriamente. Rischia, invece, Garofani intorno all'ora di gioco su un colpo di testa di Fonseca in mischia, con la palla che termina alta sopra la traversa. Con De Winter e Nzouango perfetti, l'Inter prova allora ad affidarsi alle conclusioni dalla distanza di Oristanio. Bravo Garofani a chiudere sul primo palo. Il finale è ricco di emozioni. All'83' Turicchia si guadagna il rigore del possibile vantaggio: dal dischetto si presenta Sekulov, ma Rovida neutralizza. All'87' ci prova Oristanio da fuori area, non trovando lo specchio della porta, mentre all'ultimo istante è necessario un altro grande intervento di Garofani in uscita bassa per conservare il punto.