Juventus U19, il calendario delle prime giornate: esordio con il Sassuolo

La JuventusU19 di Paolo Montero è pronta per iniziare la stagione. I bianconeri, in ritiro da qualche giorno, saranno impegnati tra poco meno di un mese per l'annata 2022-23. La Vecchia Signora darà il via alla danze con il Sassuolo, il 19 agosto, per proseguire poi con Udinese, Empoli ed Atalanta.