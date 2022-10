Juventus U19 straripante, vittoria per 6-0 contro il Cagliari

La Juventus Primavera di Paolo Montero ha sconfitto il Cagliari per 6-0, riscattando la brutta prova nell'ultimo match con il Bologna.

La JuventusU19, dopo la battuta d'arresto dell'ultima gara, ha ripreso il suo cammino vincente, battendo anche il Cagliari. Protagonisti Turco e Yildiz, mattatori del match. Ecco il report del sito bianconero: "Game. Set. Match. Una super Juve Under 19 strapazza il Cagliari, infliggendo agli isolani un 6-0 che non lascia spazio a commenti, condito anche due due legni. LA GARA La squadra di Montero parte fortissimo, dopo solo un minuto il piattone di Anghelé si stampa sul palo. C'è solo Juve in campo e al 5' è logico il vantaggio: conclusione velenosa di Hasa che supera un Lolic non impeccabile e bianconeri avanti. Minuto 8, è già tempo di bis: sassata di Anghelé che dopo il legno di pochi minuti prima conferma un inizio pazzesco ed entra nel tabellino.

Il Cagliari, praticamente, non respira e il racconto del match è quasi esclusivamente un racconto di gol: al 18' Yildiz è steso in area, calcio di rigore, che trasforma Huijsen. Tre gol in meno di 20 minuti, e al 22' potrebbero essere 4, ma il colpo di testa di Citi finisce fuori di niente; la rete però arriva dopo poco, attorno alla mezz'ora, a firma di Yildiz, che viene lanciato da Daffara da un calcio d'angolo cagliaritano. Il giovane campione turco fa un coast to coast pazzesco e supera Lolic.

La Juve come è logico cala un po' il ritmo fra fine primo tempo e inizio del secondo: il Cagliari si procura nella seconda parte del match qualche palla gol, senza però scuotere la porta di Daffara: dopo una fase con gli ospiti propositivi, alla ricerca del gol della bandiera, esce di nuovo la Juve: al 65' e soprattutto al 74' con Doratiotto, che nella seconda occasione colpisce il palo su punizione. Ultimi minuti e c'è ancora tempo per due gol da raccontare: il primo a firma di Turco, appena entrato, bravo a finalizzare una ripartenza; il secondo proprio al 90', do Mbangula, dopo un'azione personale. Più di così, oggi, non si può proprio chiedere alla nostra Primavera".