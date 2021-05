Juventus U19, a Vinovo Genoa sconfitto 2-0

Successo per i baby bianconeri

redazionejuvenews

Tramite il proprio sito ufficiale, la Juventusha raccontato il successo della formazione Under19 ai danni del Genoa:

"La Juventus Under 19 vince la seconda gara consecutiva dopo il successo sulla Lazio. A Vinovo i bianconeri si impongono 2-0 sul Genoa grazie al capolavoro su calcio di punizione di Soule e al gol di Miretti sul finale di gara. Un match che ha visto la squadra di Mister Bonatti dominare il gioco per tutta la prima frazione, andando al riposo avanti di una rete, pur meritando un vantaggio più ampio, e una ripresa nella quale i padroni di casa hanno dovuto limitare i diversi tentativi dei rossoblù di rientrare in partita, prima di chiudere definitivamente l’incontro con Miretti al minuto 90. Con questa vittoria la Juve sale a quota 44 punti, al primo posto con la Sampdoria, in attesa del match dei liguri contro l’Atalanta e dello scontro diretto tra Roma e Inter, rispettivamente terza e seconda.

CAPOLAVORO DI SOULE, 1-0

La formazione bianconera parte fortissimo e dopo meno di un minuto Sekulov, ben servito da Soule, avrebbe subito l’opportunità per indirizzare il match nella direzione desiderata, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa. Gli ospiti accusano l’inizio intenso dei bianconeri e per i primi venti minuti non riescono praticamente a superare il centrocampo per via della costante pressione della Juve. Importante la mole di gioco creata dai padroni di casa, abili a schiacciare i liguri nella propria area di rigore. Non ci sono, però, altre chiare occasioni da gol fino al 23’ quando Chibozo riceve in area il pallone, ma senza riuscire a superare Agostino. Al minuto 32, alla prima vera sortita offensiva del loro match, i rossoblù centrano l’incrocio dei pali con una conclusione di Maglione. Per la Juve, autrice di un primo tempo di ottimo livello, sarebbe stata una beffa, ma il montante salva Garofani. Il pericolo sventato dona nuova linfa alla squadra di Mister Bonatti che al 39’ trova il meritato vantaggio con un capolavoro su calcio piazzato di Soule: l’argentino calcia alla perfezione il pallone che dopo aver impattato il palo interno finisce in porta senza lasciare possibilità di intervenire ad Agostino. Le squadre vanno al riposo, dunque, sull’1-0.

LA CHIUDE MIRETTI

La ripresa vede un capovolgimento dei ruoli: il Genoa inizia subito spingendo molto e la Juve si vede costretta a pensare più a difendere piuttosto che a offendere. Dopo tre giri di orologio ci prova Dellepiane, ma Garofani risponde presente. Al 57’ ci prova ancora la squadra di Mister Chiappino, ma l’estremo difensore bianconero con grandissima reattività continua a mantenere la sua porta inviolata. La Juve, dieci minuti più tardi, avrebbe l’opportunità per indirizzare definitivamente l’incontro a suo favore, ma ancora una volta Sekulov non riesce a battere Agostino e calcia di poco alto sopra la traversa. Spesso a un gol sbagliato segue un gol subìto, ma il Genoa deve continuare a fare i conti con uno straordinario Garofani che nell’arco di due minuti chiude lo specchio a Zaccone e ancora una volta a Dellepiane. E dieci minuti più tardi anche ad Accornero, entrato nel corso della ripresa. Nei minuti finali la pressione del Genoa diventa meno continua e la Juve ne approfitta subito: al minuto 88 arriva una doppia occasione, prima con il neo entrato Iling-Junior e poi con Miretti. Il primo si vede negare la gioia del secondo gol consecutivo da Agostino, pur trovandosi in buona posizione, e il secondo sfiora soltanto l’incrocio dei pali con il sinistro per una deviazione determinante della difesa ligure. Gli ospiti, però, sono meno lucidi perché hanno speso tanto nel corso di questo secondo parziale e pochi secondi prima del recupero Miretti non sbaglia a tu per tu con Agostino e chiude definitivamente il match, 2-0. Tre punti importanti per la Juve e nono clean sheet stagionale".