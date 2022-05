Juventus, i risultati delle squadre giovanili: vittorie per U16 e U19

Weekend pieno di sorrisi, con qualche passo falso, per le rappresentanze giovanili della Juventus. Ecco il report.

redazionejuvenews

Weekend pieno di successi per la Juventus. In attesa della prima squadra, che scenderà in campo domani sera nel monday night contro la Lazio, la Juventus Women ha battuto il Milan, concludendo con un sorriso un campionato trionfale. Vittoria anche per l'U19, che in giornata ha sconfitto la SPAL per 5-2, posizionandosi al quinto posto della classifica generale, in attesa dei playoff contro l'Atalanta. Buone notizie anche dall'U23, che, venerdì ha espugnato il campo del Renate, ottenendo la qualificazioni ai quarti di finale dei playoff di Serie C. Gioie e dolori invece per le rappresentanze giovanili, vittorie per l'U16 maschile e l'U19 femminile, pari invece per l'U15.

Ecco il comunicato della Juventus: "In campo maschile sono iniziate le fasi finali dei rispettivi campionati: pareggio per l'Under 15 di Mister Benesperi, vittoria per l'Under 16 di Mister Panzanaro. In campo femminile, successo per la Primavera di Coach Piccini che chiude con il sorriso (e al vertice) la regular season. UNDER 19 FEMMINILE A Borgaro, nell'ultima giornata della regular season, la Primavera femminile supera 3-1 il Cittadella e vola a quota 58 punti in classifica. Di Beccari, nel primo tempo, di Lepera e Pfattner nella ripresa le marcature bianconere. Juve che chiude la competizione al primo posto, con tre punti di vantaggio sul Milan secondo. Ora, testa alla fase finale! Di seguito il tabellino del match.

UNDER 16 MASCHILE Vittoria netta per la squadra allenata da Mister Panzanaro nel match valevole per la gara di andata degli ottavi di finale playoff. I bianconeri si impongono 5-2 contro i pari età del Torino e accumulano un buon vantaggio in vista del match di ritorno in programma mercoledì 18 alle 15:00. Decisive la doppietta di Finocchiaro e le reti di Boufandar, Pugno e Nuti. Disponibile il tabellino dell'incontro. UNDER 15 MASCHILE Sarà decisiva la gara di ritorno per i bianconeri allenati da Mister Benesperi. L'Under 15 pareggia 1-1 in casa contro il Bologna, anche in questo caso nell'incontro valido per l'andata degli ottavi di finale Scudetto. Felsinei avanti nel primo tempo con il gol di Mazzetti e raggiunti nella ripresa dalla rete di Merola. Il tabellino della gara è scaricabile qui sotto".