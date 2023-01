Juventus: tutti i nomi del nuovo Consiglio di Amministrazione

La Juventus ha ufficializzato questa mattina i nomi dei dirigenti che andranno a comporre il nuovo Consiglio di Amministrazione del club bianconero. Dopo il discorso di addio di Andrea Agnelli e di Pavel Nedved, si sono insediate le nuove figure, che prenderanno in mano le redini del club bianconero.

Oltre a loro è avvenuta la nomina di tre nuovi consiglieri: FiorannaNegri, commercialista, revisore e iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici d'ufficio del tribunale di Milano, è l'esperta di revisione e di bilanci, oltre che di controllo dei rischi; DiegoPistone vanta un'esperienza di 48 anni nell'area finanza e controllo di molte società, in Italia e all'estero; e LauraCappiello, esperta di diritto e degli organismi di vigilanza: laureata in giurisprudenza, iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, è Senior Counsel presso il dipartimento di corporate law dello studio legale Orrick.