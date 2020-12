Juventus: tutti a disposizione di Andrea Pirlo

TORINO – La Juventus è tornata in campo ieri agli ordini di Andrea Pirlo, con la squadra che sta iniziando a preparare la ripresa del campionato e un mese di gennaio importantissimo, che dirà alla squadra di Pirlo dove può arrivare e quanto lontano potrà spingersi in questa stagione. Il primo mese dell’anno metterà infatti i bianconeri di fronte alla partita di Coppa Italia con il Genoa, alla finale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, e soprattutto ai due scontri diretti, entrambi a San Siro, contro Milan e Inter, prima e seconda in classifica.

Dopo i tamponi effettuati nella giornata di ieri, oggi Andrea Pirlo potrà iniziare a lavorare con il gruppo quasi al completo: alla Continassa mancheranno infatti Adrien Rabiot, che ha usufruito di un giorno di permesso in più e rientrerà domani dopo i controlli legati al COVID, e Cristiano Ronaldo, di rientro da Dubai dove ha ritirato il premio come Giocatore del Secolo, e che dovrà anche lui sottoporsi ai test del caso prima di rientrare in gruppo. Per i due giocatori assenti però, il tecnico ne recupera altri, fondamentali per il mese che verrà.

Il tecnico bresciano infatti ha a completa disposizione tutta la rosa: in campo ci sono anche Chiellini, Demiral e De Ligt, tutti e tre recuperati dai rispettivi infortuni e pronti per il mese di fuoco che aspetta i bianconeri. Chiellini dall’inizio della stagione ha collezionato due presenze in campionato e altrettante in Champions per un totale di 282 minuti giocati, con il capitano che punta nel nuovo anno ad una maggiore stabilità fisica, per dare il suo apporto anche in poche partite. Demiral e De Ligt invece, con l’olandese che si è subito ripreso dal problema muscolare riscontrato contro la Fiorentina, sono pronti a lavorare sulla loro intesa, con Andrea Pirlo che li vede come la coppia centrale del futuro.

>>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<