Juventus: troppi stop da inzio stagione, serve cambiare tendenza

La lista degli infortuni muscolari continua ad allungarsi settimana dopo settimana in casa bianconera, con la società che dovrebbe prendere provvedimenti

redazionejuvenews

La Juventus sta cercando di invertire la rotta delle ultime uscite, con i bianconeri che hanno vinto il derby in casa del Torino sabato sera, ritrovando la vittoria dopo settimane molto difficili, che hanno sancito la quasi certa uscita dalla Champions League, e il crescente distacco dalla prima della classe, che attualmente è il Napoli. Prestazioni non conviventi e senza carattere quelle fornite fino ad ora dalla squadra di Massimiliano Allegri, che può però anche recriminare sui tanti infortuni, soprattutto muscolari, che hanno colpito i calciatori bianconeri in questo inizio di stagione.

L'ultimo in ordine di tempo è stato Bremer, la cui lesione al bicipite femorale della coscia sinistra lo terrà fuori per tre settimane, e che diventa l'ottavo giocatore della rosa bianconera a subire un infortunio muscolare in soli due mesi. Dati allarmanti, che fanno preoccupare e interrogare sulla preparazione svolta dalla squadra: insieme al brasiliano ci sono ora fermi DeSciglio e DiMaria, con lo stesso argentino che non ha mai avuto in carriera tutti questi problemi muscolari.

Prima di loro era toccato a Szczesny, che ad agosto era stato fuori per due partite, così come Bonucci, che ha saltato tre partite per un affaticamento al flessore. Insieme a loro anche Locatelli e Rabiot hanno saltato tre partite a causa di sovraccarichi, così come AlexSandro, che ne ha saltate due per un problema all’adduttore. Se aggiungiamo a questi gli infortuni di carattere traumatico, che hanno colpito McKennie, Pogba, Akè, Kaio Jorge e Chiesa, gli assenti dei bianconeri da inizio anno continuano a salire, con la società che spera ora di iniziare ad invertire questa tendenza.