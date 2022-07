La Juventus in partenza per gli USA

La Juventus ha completato la prima parte della sua preparazione alla Continassa, da dove i bianconeri sono partiti in queste ore alla volta degli USA. La squadra di Massimiliano Allegri sarà infatti impegnata oltreoceano in tre amichevoli, che serviranno al tecnico per testare per la prima volta la squadra dopo questi giorni di allenamento. DeportivoGuadalajara, Barcellona e RealMadrid saranno le squadre che sfideranno la Vecchia Signora, che poi tornerà in Italia per completare la preparazione in vista dell'inizio della Serie A, in programma prima di ferragosto.