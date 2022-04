Juventus: ripartono i tour dello Stadium

Attraverso un comunicato apparso sul suo sito internet i bianconeri hanno annunciato la ripresa dei tour dello Stadium anche nel giorno della partita

La Juventus scenderà in campo domenica sera contro l'internella partita valevole per il posticipo della dodicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri arriva alla partita dopo la sosta per le nazionali, prima della quale era riuscita a riprendersi dall'eliminazione dalla Champions League per mano del Villareal. Vincendo infatti contro la Salernitana in campionato i bianconeri sono arrivati alla pausa con un punto di distacco dall'Inter terza in classifica, anche se i nerazzurri contano una partita in meno. La partita di domenica sera quindi, che verrà disputata in un all'Allianz Stadium al 100% della capienza e verso il tutto esaurito, sarà quindi importante per la classifica e per l'umore degli uomini in bianconero.