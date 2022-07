Juventus, il tour in America contro Roma, PSG e Barcellona del 2017

La Juventus , dopo i primi giorni del ritiro alla Continassa, dal 20 luglio partirà in America per dare il via al torneo amichevole contro Chivas , Real Madrid e Barcellona . Il sito del club bianconero, in questi giorni, sta ripercorrendo tutte le avventura della Vecchia Signora negli States.

Ecco il comunicato sulla tournée del 2017: "Tre prestigiosi avversari: Barcellona, Psg e Roma. Tre città simbolo degli Stati Uniti: New York, Miami e Boston. Tre sfide spettacolari che hanno reso unica anche quell’estate bianconera. Oggi torniamo indietro di cinque anni, con lo Juventus Summer Tour 2017 by Jeep “We're storming

USA”. La prima gara , contro il Barcellona, si disputò al Metlife Stadium di New York, la casa dei Giants e dei Jets, le due squadre di football americano della “Grande Mela”. Poi la Florida per incontrare il Paris Saint Germain. Teatro della sfida l'Hard Rock Stadium di Miami, la casa delle gare di football dei Dolphins. L'ultima gara si giocò, invece, a Boston. Al Gillette Stadium, la casa dei New England Patriots, Juventus e Roma diedero vita a un classico del calcio italiano che chiuse la parentesi statunitense dello Juventus Summer Tour 2017 by Jeep. Fu una bellissima esperienza e un’occasione per ritrovare, nella “sua” New York, anche Andrea Pirlo".