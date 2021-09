Le designazioni arbitrali per la 7a giornata: Torino-Juventus, arbitra Valeri

L'AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per la settima giornata di Serie A: Juventus-Torino arbitrata da Valeri

Neanche il tempo di esultare per l'incredibile vittoria in Champions League contro il Chelsea, che la Juventus deve già cominciare a pensare alla prossima partita. Anche perchè i bianconeri di Massimiliano Allegri non affronteranno una squadra qualsiasi, bensì il Torino, nel tanto atteso derby della Mole. A differenza degli ultimi anni, i granata dall'arrivo in panchina di Ivan Juric sembrano essere un avversario particolarmente ostico, da non sottovalutare. I bianconeri non potranno abbassare la guardia e dovranno rimanere concentrati come contro il Chelsea.