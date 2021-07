Juventus – Un attaccante bianconero è nel mirino del Torino

Il Torino di Ivan Juric è alla ricerca di rinforzi in attacco e sembra stia pensando a Marko Pjaca, in uscita dalla Juventus.

redazionejuvenews

Prima di iniziare la prossima stagione, i dirigenti della Juventus dovranno trovare un modo di vendere i tanti esuberi presenti in rosa. Uno di questi è sicuramente Marko Pjaca, che, dopo l'ennesima stagione deludente in prestito, è tornato Torino. Nell'estate del 2016 la Juventus acquistò un giovane attaccante croato dalla Dinamo Zagabria per la bellezza di 23 milioni di euro. Un investimento importante per un giovane quasi sconosciuto ma dalle grandissime potenzialità. Sfortunatamente il fisico del classe 1995 non è andato di pari passo con il grande talento e i tanti, troppi, infortuni hanno irrimediabilmente compromesso la sua carriera.

Dopo soltanto due anni in maglia bianconera, Pjaca è stato mandato in prestito allo Schalke, poi alla Fiorentina, Anderlecht e infine Genoa. Ovunque pochissime presenze e ancora meno gol. Dal suo arrivo in Italia la sua stagione migliore è stata sicuramente l'ultima, quella al Genoa, dove l'attaccante croato ha collezionato 35 presenze in Serie A, segnato 3 gol e fornito 3 assist. Nonostante questo la Juventus, che in rosa ha campioni di livello internazionale, ha deciso non puntare più su di lui ed è quindi alla ricerca di un compratore.

Stando alle ultime indiscrezioni, il nuovo Torino di Ivan Juric sarebbe interessato a Pjaca come possibile rinforzo in attacco. I granata sono alla ricerca di giocatori offensivi in grado di giocare dietro la punta nel 3-4-3 dell'ex allenatore dell'Hellas Verona. In questo senso se il croato classe 1995 stesse bene dal punto di vista fisico, potrebbe rivelarsi un'opzione estremamente interessante e ad un prezzo contenuto. La valutazione di mercato del giocatore secondo Transfermarkt si aggira attorno ai 4 milioni di euro. La Juventus però potrebbe essere disposta ad abbassare ancor di più le pretese pur di liberarsi del suo cartellino. Ancora nessuna offerta ufficiale, ma sembra che la squadra di Urbano Cairo stia pensando ad un prestito, formula non gradita alla società bianconera.