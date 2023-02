La moviola di Juventus-Torino: Chiffi dirige senza problemi

All'Allianz Stadium i bianconeri hanno battuto i granata per 4-2 in rimonta: il direttore di gara, con l'aiuto del Var, si è comportato bene

Dopo poco più di un minuto il Torino passa in vantaggio con Karamoh: l'attaccante granata è in posizione regolare sul colpo di testa del compagno. Al 9' Kostic finisce a terra al limite dell'area inseguito da Singo, ma dal replay si nota come sia il serbo a inciampare. Tutto regolare sul gol del pareggio di Cuadrado. Nulla da segnalare sul 2-1 di Sanabria. Nel recupero della prima frazione la Juve pareggia con Danilo: la Goal Line Technology mostra che, dopo aver colpito il palo, la palla ha varcato la linea.