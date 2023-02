Juventus-Torino: le statistiche in vista del derby di stasera

Soltanto il Barcellona ha ottenuto più vittorie (16) senza subire gol rispetto alla Juventus (14) nei maggiori 10 campionati europei 2022/23; i bianconeri hanno vinto abbinando il ‘clean sheet’ 11 delle ultime 14 partite di Serie A, incluse le ultime tre. La Juventus non subisce gol da tre gare di campionato e ha registrato 15 ‘clean sheet’ nella Serie A in corso; solo una volta nella sua storia la squadra bianconera ha registrato più partite con la porta inviolata a questo punto della stagione (16, in 23 incontri, nel 1977/78). La Juventus ha perso soltanto una delle ultime 15 partite interne (9V, 5N) di campionato, tenendo la porta inviolata nel 53% di queste sfide (8/15). Solo l’Empoli ha pareggiato più match (cinque) del Torino nel 2023 in Serie A; da inizio anno, i granata hanno chiuso in parità quattro degli otto incontri (2V, 2P) di campionato: un pareggio in più dei tre collezionati nelle prime 15 gare di questo torneo giocate nel 2022. Il Torino ha disputato sette partite di Serie A di martedì nel XXI secolo, trovando il successo soltanto una volta (1-0 v Udinese il 23 giugno 2020); completano il parziale tre pareggi e altrettante sconfitte. Dopo il ko per 0-1 contro il Milan lo scorso 10 febbraio, il Torino potrebbe restare a secco di gol per due trasferte consecutive di Serie A per la prima volta dal marzo 2022.

In otto degli ultimi nove derby di Torino in Serie A, la Juventus ha segnato almeno un gol dal 70’ in poi: in particolare su 14 reti bianconere nel periodo, ben nove sono arrivate in questo intervallo temporale. Il Torino è l'unica squadra di questo campionato a non avere ancora trovato il gol sugli sviluppi di calcio d'angolo: l’ ultimo centro da corner dei granata risale infatti al 23 aprile 2022, con la rete di Sasa Lukic, contro lo Spezia. La Juventus è l'unica squadra della Serie A 2022/23 a non avere ancora subito gol da fuori area; considerando i cinque maggiori campionati europei, affiancano i bianconeri soltanto Liverpool e Real Madrid. Se da una parte il Torino è la squadra che segna meno nel primo quarto d'ora di partita (soltanto una rete, contro l'Udinese, lo scorso ottobre) di questo campionato, dall'altra la Juventus è l'unica formazione senza reti al passivo negli ultimi 15 minuti di gara. Solo Sassuolo (sei) e Napoli (cinque) hanno segnato più gol della Juventus (quattro) in seguito a un attacco verticale in questa Serie A; sul fronte opposto, il Torino è una delle tre formazioni ancora a secco in questa situazione di gioco. La Juventus ha effettuato 34 conclusioni in seguito a un recupero offensivo nel campionato in corso: meno soltanto di Inter (35) e Napoli (37). Soltanto Napoli (16) e Inter (14) hanno segnato più gol da palla inattiva rispetto alla Juventus (13) nella Serie A in corso; dall'altra parte, nessuna formazione conta meno reti da fermo del Torino (tre, come la Sampdoria)." (Juventus.com)