Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

I bianconeri scenderanno in campo contro i granata nella partita valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A

La Juventus sta per scendere in campo contro il Torino per il Derby della Mole numero 206. Tra le mura amiche dell'Allianz Stadium i bianconeri cercheranno di vincere la partita per recuperare in classifica il Bologna e staccare i cugini, attualmente ad un punto di distanza.