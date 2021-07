Juventus – Non solo il Torino: un’altra squadra si fa avanti per Pjaca

Secondo le ultime indiscrezioni, sembra che la Dinamo Zagabria sia interessata al cartellino dell'attaccante della Juventus Marko Pjaca.

redazionejuvenews

Marko Pjaca è arrivato a Torino nell'estate del 2016 per la bellezza di 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria. Una cifra importante, per un giocatore di soltanto 21 anni. Il talento croato non ha mai convinto nella sua esperienza in Italia, tormentato da diversi infortuni che ne hanno minato il processo di crescita. Per questo motivo la Juventus ha mandato in prestito il giocatore prima allo Schalke, poi alla Fiorentina, poi all'Anderlecht e infine la scorsa stagione al Genoa. Ora a 26 anni del talentuoso giocatore acquistato 5 anni fa non rimane che il ricordo. Valutato 4 milioni di euro, la società bianconera ha deciso di mettere definitivamente il giocatore sul mercato.

Diverse squadre si sono rivelate interessate al suo cartellino, in particolare i cugini e rivali del Torino. Il nuovo allenatore Ivan Juric ha espressamente chiesto alla dirigenza granata dei giocatori in grado di giocare sulla trequarti. Con il passaggio dal 3-5-2 al 3-4-3 dell'ex allenatore dell'Hellas Verona, infatti, il Torino si è rivelato sprovvisto di giocatori in grado di giocare in quel ruolo. Pjaca è una possibilità, ma ancora non è stata fatta alcuna proposta ufficiale. Se i granata vorranno puntare sul talento dell'attaccante croato, però, dovranno sbrigarsi, visto che altre squadre sono interessate.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, sembra che la Dinamo Zagabria abbia messo gli occhi sul classe 1995. Sarebbe un romantico ritorno in patria, dove tutto ha avuto inizio. Il giocatore gradirebbe molto la destinazione, vista la possibilità di andare a giocare in un club che partecipa alla Champions League e dove ha tutte le carte in regola per giocare titolare. Anche in questo caso però, nessuna offerta all'orizzonte. Quel che è certo è che alla Juventus non c'è più spazio per Marko Pjaca, con il giocatore che entro la fine di questa estate sarà costretto a trovarsi una nuova casa. Il problema è capire dove.