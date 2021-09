Torino, problemi fisici per Belotti: a rischio il derby contro la Juventus

In conferenza stampa Juric ha parlato dei problemi fisici di Belotti. L'attaccante rischia di non essere presente contro la Juventus.

In conferenza stampa in vista della partita contro la Salernitana in programma domani alle ore 15.00, l'allenatore del Torino Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa. Tra i vari argomenti, il tecnico granata ha parlato anche delle condizioni del Gallo Belotti, alle prese con un problema fisico: “Il rinnovo non lo condiziona, ma la condizione atletica: non riesce a correre e ad allenarsi, sicuramente non ci sarà per le prossime partite. Saranno tre o quattro, perché in questo momento non può allenarsi. Ha grande voglia, è dispiaciuto di non poter dare il suo contributo. Non vedo il problema del rinnovo, è sereno”. L'attaccante e capitano del Torino starà quindi fuori a lungo, praticamente un mese. Il derby contro la Juventus del 2 ottobre è quindi da considerarsi a serio riesco.