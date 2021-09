Verso Torino-Juventus: Belotti ci sarà? Prove di recupero lampo per il Gallo

In vista del match tra Torino e Juventus, Ivan Juric è alle prese con un enorme dubbio di formazione: Belotti ci sarà?

Dopo l'incredibile vittoria contro il Chelsea, per la Juventus è subito arrivato il momento di guardare avanti. La prossima avversaria in campionato sarà il Torino, una squadra rivitalizzata dalla cura di Ivan Juric. I granata sono una delle sorprese di questo inizio di stagione, in grado di mettere in difficoltà tutte le squadre avversarie. Il loro gioco è quello tipico dell'allenatore croato: 3-4-3, gioco sulle fasce e tanti inserimenti dei centrocampisti. La difesa non è perfetta, ma fino a questo punto ha retto bene agli urti, con il portiere Vanja Milinkovic-Savic sugli scudi. Per i bianconeri non sarà una partita semplice, viste anche le assenze di Dybala e Morata. Se però Chiesa e Bernardeschi dovessero giocare come visto contro i Blues, allora non ci sarebbe storia per nessuno.

Nel mentre il Torino è alle prese con un enorme dubbio di formazione: Andrea Belotti ci sarà? L'attaccante italiano è infatti alle prese con un problema fisico che lo tiene lontano dal terreno di gioco da ormai più di un mese. All'inizio si pensava fosse un infortunio di poco conto, ma il capitano granata continua a sentire dolore. Una situazione che preoccupa, e non poco, staff medico e tifosi. Molto probabilmente il Gallo dovrebbe tornare in campo dopo la sosta per le nazionali di ottobre, ma farà di tutto per esserci anche contro la Juventus.

Per un giocatore come Belotti, che milita tra le fila del Torino da tantissime stagioni, la sfida contro i bianconeri non può essere una partita come le altre. Difficilmente l'attaccante forzerà i tempi per tornare prima del consenso dei medici, ma farà ogni cosa possibile per provare ad aiutare i propri compagni. Se, come probabile, non dovesse farcela, al suo posto è pronto Antonio Sanabria, che in questo inizio di stagione non sta sfigurando al centro dell'attacco del Torino.