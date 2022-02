Juventus-Torino: designato l’arbitro del derby

I bianconeri scenderanno in campo venerdì sera contro il Torino nel derby della Mole valevole per la settima giornata del campionato di Serie A

La Juventus scenderà in campo venerdì sera nell'anticipo della settima giornata del campionato italiano: i bianconeri scenderanno in campo contro il Torino nel Derby della Mole, a cui farà da cornice l'Allianz Stadium , che per l'occasione ha registrato il tutto esaurito. La squadra di Massimiliano Allegri arriva dal pareggio con contro l'Atalanta di domenica sera, che ha lasciato la Vecchia Signora al quarto posto con due punti di vantaggio sugli orobici, che contano una partita in meno.

Una partita ancora più importanti del solito quella di venerdì sera: oltre alla supremazia cittadina infatti, in ballo c'è la corsa ai posti valevoli per la prossima Champions League,che la Juventus deve raggiungere come obiettivo minimo di questa stagione, iniziata come peggio non poteva ma che mano mano si sta addrizzando.