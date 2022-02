Juventus-Torino, le designazioni arbitrali: l’AIA comunica un cambiamento

Sul proprio sito ufficiale l'AIA ha comunicato un cambiamento nelle designazioni arbitrali per Juventus-Torino

Questa sera la Juventus scenderà in campo nell'anticipo della 26esima giornata del campionato italiano: i bianconeri affronteranno il Torino nel Derby della Mole, a cui farà da cornice l'Allianz Stadium, che per l'occasione ha registrato il tutto esaurito. La squadra di Massimiliano Allegri arriva dal pareggio con contro l'Atalanta di domenica sera, che ha lasciato la Vecchia Signora al quarto posto con due punti di vantaggio sugli orobici, che contano una partita in meno.

Una partita ancora più importanti del solito quella di venerdì sera: oltre alla supremazia cittadina infatti, in ballo c'è la corsa ai posti valevoli per la prossima Champions League,che la Juventus deve raggiungere come obiettivo minimo di questa stagione, iniziata come peggio non poteva ma che mano mano si sta addrizzando.

Per la partita in programma contro il Torino, l'AIA ha reso nota la designazione arbitrale: il Derby della Mole verrà arbitrato da Davide Massa della sezione di Imperia, con il fischietto che sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Toflo, quarto uomo Ayroldi. Al VAR agirà Mazzoleni. Per quanto riguarda l'assistente al VAR, l'AIA ha comunicato che: "l’Assistente Arbitrale DanieleBindoni, designato come AVAR per la gara Juventus - Torino, valida per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/2022, sarà sostituito dal collega Stefano Liberti". Di seguito tutte le designazioni arbitrali.

JUVENTUS – TORINO Venerdì 18/02 h. 20.45

MASSA

ALASSIO – TOLFO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI

SAMPDORIA – EMPOLI Sabato 19/02 h. 15.00

RAPUANO

GIALLATINI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: DEI GIUDICI

ROMA – H. VERONA Sabato 19/02 h. 18.00

PAIRETTO

PAGANESSI – ROSSI L.

IV: VOLPI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – MILAN Sabato 19/02 h. 20.45

FABBRI

BACCINI – ROCCA

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA

FIORENTINA – ATALANTA h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

VENEZIA – GENOA h. 15.00

ORSATO

CARBONE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: ZUFFERLI

INTER – SASSUOLO h. 18.00

FOURNEAU

MONDIN – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: LONGO

UDINESE – LAZIO h. 20.45

MASSIMI

VECCHI – CECCONI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MARGANI

CAGLIARI – NAPOLI Lunedì 21/02 h. 18.00

MARIANI

MELI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: RASPOLLINI

BOLOGNA – SPEZIA Lunedì 21/02 h. 21.00

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: GALETTO