Juventus, Tolisso è un’occasione da non lasciarsi sfuggire

La Juventus si sta muovendo per l'acquisto di un centrocampista, tra i vari nomi c'è anche Corentin Tolisso.

redazionejuvenews

E' chiaro a tutti che la Juventus, nel prossimo calciomercato estivo, voglia rinforzare il centrocampo per alzare il livello della rosa. Tanti nomi stanno circolando da mesi: Jorginho, Pogba, Gravenberch e altri, tutti nomi altisonanti che però non saranno facilissimi da acquistare, vista la concorrenza folta e il costo abbastanza elevato. Il club bianconero sta quindi cercando, secondo quanto riportato da JuveFC.com, delle alternative, qualche piano B in caso di insuccesso degli acquisti in cima alla lista. Tra questi nomi rientra a pieno merito Corentin Tolisso, centrocampista francese del Bayern Monaco, in scadenza di contratto a giugno 2022, quindi una classica occasione di mercato da tenere d'occhio.

L'ex Lione oramai ogni stagione viene accostato alla Juventus, ma puntualmente non se ne fa nulla. Il possibile trasferimento a parametro zero potrebbe cambiare le carte in tavola, perché Tolisso è comunque un calciatore con una grandissima esperienza, nonostante spesso frenato da infortuni che ne hanno minato il rendimento in terra bavarese. Un problema non da poco potrebbe essere lo stipendio del classe '94, visto che la mezzala francese percepisce attualmente 7 milioni netti all'anno dal Bayern Monaco. La Juventus, ancora scottata dalla doppia operazione Rabiot-Ramsey, sicuramente non pareggerà la cifra del club tedesco, visto anche il ridimensionamento del monte ingaggi della Vecchia Signora. Magari il contratto potrebbe essere spalmato su più anni, un triennale o un quadriennale, a cifre più basse, ipoteticamente anche sotto i 5 milioni, risparmiando poi anche sul lordo grazie al Decreto Crescita, opzione che favorisce gli acquisti dall'estero.

La Juventus ha comunque bisogno di un centrocampista, considerando anche la situazione complessa di Arthur e Rabiot, che potrebbero partire in estate per trovare più spazio in altre squadre. Quindi, anche numericamente, serviranno almeno due innesti, al netto anche dei rientri di Fagioli e Rovella, da valutare per la prossima stagione dopo i prestiti alla Cremonese e al Genoa.