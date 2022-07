Juventus: per la sinistra spunta David Raum

La Juventus è negli USA per completare la sua preparazione in vista dell'inizio della prossima Serie A. Il campionato prenderà il via il 13 agosto, con la squadra di Massimiliano Allegri che scenderà in campo nella giornata di lunedì 15 contro il Sassuolo, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. Meno di un mese quindi all'inizio della nuova Serie A, con la Juventus che sta cercando ancora alcuni elementi sul mercato per migliorare la squadra e per essere ancora più competitiva il prossimo anno. Dopo gli arrivi di Pogba, Di Maria e Bremer, la società continua a lavorare sul mercato per cercare nuovi innesti, anche se alcuni di questi sono legati alle uscite.