Juventus Summer Cup, da oggi partono le iscrizioni: i dettagli

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato tutti i dettagli per l'iscrizione per il Summer Cup del club bianconero. Ecco la nota: "Si avvicina l’estate e, con l’estate, tornano gli Juventus Summer Camp. Un'occasione unica per vivere una, o magari due settimane immersi 24 ore su 24 nel mondo Juventus. Allenamenti, corsa, pallone, tanti sorrisi, divertimento e amicizia, sono gli ingredienti di un’estate indimenticabile... e più bianconera che mai! ISCRIZIONI APERTE Le iscrizioni sono aperte: in campo si parte il 18 giugno per proseguire fino al 5 agosto, per un’offerta totale di 28 settimane di Camp.