Juventus – Suggestione Haaland? Dalla Spagna dicono sia possibile

La rivista sportiva digitale spagnola Don Balon lancia la bomba: la Juventus starebbe ancora pensando a Haaland. Possibile? Sì ma...

redazionejuvenews

I suoi numeri parlano per lui, a 20 anni Erling Haaland è in assoluto uno dei migliori attaccanti in circolazione nel panorama calcistico mondiale. Ogni grande squadra che si rispetti sogna di averlo in squadra, compresa la Juventus. Diverse volte il nome bomber norvegese è stato affiancato ai bianconeri, ma alla fine dei conti nessuna trattativa è mai andata in porto. Oggi la rivista sportiva online spagnola Don Balon ha riacceso i sogni dei tifosi juventini: la Vecchia Signora sarebbe tra le pretendenti più serie per Haaland.

Dal suo arrivo al Borussia Dortmund, Haaland è stata una vera e propria macchina da guerra. 57 partite giocate con la maglia giallonera, 59 gol. Una media-gol senza senso, che ha fatto lievitare il suo prezzo fino alle stelle. Il sito specializzato Transfermarkt valuta il classe 2000 ben 130 milioni di euro, una cifra folle, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello che sta vivendo in questo momento il mondo del calcio. Eppure il Borussia Dortmund potrebbe essere "costretto" a vendere il proprio talento. Mino Raiola, agente dell'attaccante norvegese, spinge per il suo trasferimento. Visto quanto successo con Donnarrumma e molti altri suoi assistiti, farà di tutto pur di riuscirci.

Per il momento nessuna squadra in Europa si è fatta avanti per il giovane fenomeno del Borussia Dortmund. Nonostante le qualità dell'attaccante siano evidenti e sotto gli occhi di tutti, il suo prezzo è decisamente troppo alto. Nessuno in questo momento può permettersi un trasferimento così oneroso. La Juventus è senza dubbio tra le squadre che accoglierebbero a braccia aperte il classe 2000, ma anche vendendo Cristiano Ronaldo non avrebbe a disposizione una liquidità tale da poter acquistare il giocatore. Se Haaland dovesse proprio lasciare la Germania, molto più probabile un suo trasferimento in una delle ricchissime big d'Europa: Real Madrid, Paris Saint Germain o Manchester City.