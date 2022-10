Juventus, domani il via alla Street Child World Cup a Doha

Nuovo progetto sul sociale per la Juventus. Il club bianconero, con una nota, ha pubblicato il progetto che prenderà il via domani a Doha. Ecco il comunicato della Vecchia Signora sulla collaborazione tra Madama e Street Soccer USA: "Ci siamo: domani inizia la Street Child World Cup. Siamo a Doha, in Qatar, dove le rappresentanze di 22 Paesi (13 squadre femminili e altrettante maschili) sono pronte a sfidarsi e divertirsi insieme per un evento davvero unico che rientra nell’ambito del decennale del progetto bianconero Gioca con Me.