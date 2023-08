Juventus, le statstiche post-match della gara con l’Udinese

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche della squadra bianconera nell'incontro con l'Udinese.

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato una nota con le statistiche post-match della partita con l'Udinese. Ecco il comunicato: "La Serie A 2023/2024 della Juventus inizia nel migliore modo possibile: 0-3 in trasferta all'Udinese e prima vittoria in campionato. Un successo targato Chiesa, Vlahovic e Rabiot, tutti a segno nel primo tempo. Andiamo a scoprire curiosità e numeri che ci ha lasciato la sfida contro i friulani! UDINESE-JUVE, LE STATISTICHE POST GARA ESORDI VINCENTI - La Juventus ha raccolto sette vittorie e un pareggio negli ultimi otto esordi stagionali in Serie A, segnando esattamente tre gol in cinque di questi. MISTER, SONO 250! - Massimiliano Allegri è diventato il secondo allenatore della Juventus a tagliare il traguardo delle 250 vittorie considerando tutte le competizioni dal 1929/30, dopo Giovanni Trapattoni (319).

TREND NEGATIVO - L’Udinese ha perso tre degli ultimi quattro esordi stagionali in Serie A (1N), tante sconfitte quante nelle precedenti sette stagioni nel massimo campionato. CORSI E RICORSI - La Juventus ha segnato tre gol nel corso di un primo tempo alla prima giornata di una stagione di Serie A per la prima volta dal 2001/2002, in quell'occasione contro il Venezia (4-0 il punteggio finale).

SILVESTRI E I RIGORI - Marco Silvestri è uno dei 67 portieri che hanno fronteggiato almeno 30 rigori nei cinque grandi campionati europei dall'inizio dello scorso decennio - tra questi, tuttavia è l'unico che non ne conta neanche uno parato. FRIULANI A SECCO - Era dal 13 febbraio 2022 che l’Udinese non effettuava almeno 18 tiri senza trovare il gol in un match di Serie A (21 contro il Verona in quell’occasione). 100 SORRISI PER DANI! - Danilo ha vinto 100 gare considerando tutte le competizioni con la maglia della Juventus, in 164 presenze complessive con i bianconeri. DOPO WES, ECCO TIM! - Timothy Weah è il secondo calciatore statunitense che ha giocato una partita di Serie A con la Juventus nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/1995), dopo Weston McKennie".