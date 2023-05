Juventus, le statistiche del match con il Siviglia: Vlahovic protagonista

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con tutti i numeri e le statistiche della semifinale di Europa League con il Siviglia

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota con le statistiche della gara europea con il Siviglia. Ecco il comunicato: "Si è chiuso giovedì 18 maggio 2023 il cammino europeo della Juventus nella stagione 2022/2023. All'Éstadio Ramón Sánchez-Pizjuán non bastano i novanta minuti regolamentari per decretare chi tra Siviglia e Juventus debba andare in finale di UEFA Europa League. Servono i tempi supplementari e a spuntarla - grazie al gol di Lamela nel primo dei due tempi supplementari - è la formazione andalusa che strappa il pass per l'atto conclusivo della competizione. La squadra di José Luis Mendilibar si impone 2-1 sui bianconeri che erano passati in vantaggio con Dušan Vlahović prima di essere raggiunti da Suso e poi superati, come detto, da Lamela. Di seguito alcuni numeri della serata in Spagna.

LE STATISTICHE POST SIVIGLIA-JUVE Il Siviglia è la seconda squadra che elimina la Juventus in una semifinale di una competizione euopea in questo secolo (dopo il Benfica nel 2013/2014 sempre in Europa League). Il Siviglia è la squadra che ha raggiunto più finali di Europa League (cinque: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2019/2020 e 2022/2023). La squadra andalusa ha vinto tutte e quattro le gare interne giocate in semifinale di Europa League (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2022/2023). Da inizio gennaio solo il Feyenoord (quattro) ha segnato più gol del Siviglia da fuori area in Europa League. La Juventus è stata eliminata nelle ultime tre occasioni in cui è andata ai supplementari nelle competizioni europee (in precedenza contro il Porto nel 2020/2021 e contro il Bayern Monaco nel 2015/2016 in Champions League).

Il gol di Dušan Vlahović dopo 58 secondi è la rete più veloce segnata da un giocatore subentrato della Juventus nell'attuale format sia di Europa League (dal 2009/2010) che di Champions League (dal 2003/2004). Da quando la Juventus è entrata in questa Europa League, solo Ángel Di María (quattro) e Youssef En-Nesyri hanno segnato più gol di Dušan Vlahović (tre) nella competizione. Il gol di Dušan Vlahović dopo 58 secondi è la rete più veloce segnata da un subentrato in questa edizione dell'Europa League. L'attaccante serbo ha segnato tre gol nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni con la Juventus, uno in meno di quelli realizzati nelle 19 gare precedenti (quattro). Moise Kean ha giocato la sua 100ª partita con la Juventus in tutte le competizioni".