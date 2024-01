Juventus, tutte le statistiche sulla partita con il Sassuolo

Il Sassuolo ha ottenuto tre delle cinque vittorie in questo campionato contro tre delle prime quattro squadre della classifica (Inter, Juventus e Fiorentina, nell’ultimo turno); è proprio da settembre – dalla doppietta Juventus-Inter – che i neroverdi non registrano due successi di fila in Serie A. La prossima sarà la partita numero 400 del Sassuolo in Serie A: sarà la 38a squadra della storia a raggiungere questo traguardo dalla nascita del girone unico (1929/30); per i neroverdi fin qui 131 vittorie, 110 pareggi e 158 sconfitte. La Juventus è una delle tre squadre con più gol segnati di testa in questa Serie A (otto, come Fiorentina e Roma): in generale, da quando Allegri è tornato sulla panchina bianconera (2021/22), i bianconeri hanno messo a referto ben 34 reti di testa nel massimo torneo, record condiviso con il Napoli. La Juventus è l'unica squadra che vanta ben tre marcatori nati a partire dal 2003 in questa stagione di Serie A: Iling-Junior, Yildiz e Miretti. Nei maggiori cinque campionati europei 2023/24 solo il Barcellona ne conta di più (quattro). La Juventus ha segnato con 13 giocatori diversi in questo campionato nessuna squadra ne conta di più (a quota 13 anche il Frosinone). FOCUS SUI BIANCONERI Dusan Vlahovic ha preso parte a un gol in tre partite di fila per la prima volta con la maglia della Juventus in Serie A (due reti e due assist negli ultimi tre match). In generale non arriva a quattro gare di campionato di fila con almeno una rete o un passaggio vincente dal periodo tra novembre e dicembre 2021 (sei in quel caso con la Fiorentina). Nelle 16 presenze in questo campionato, Federico Chiesa ha partecipato a sei marcature (cinque gol, un assist), solo una in meno di quelle collezionate nelle 21 partite disputate nella Serie A 2022/23 (due reti, cinque passaggi vincenti). Filip Kostic ha fornito otto assist su cross negli ultimi due campionati di Serie A (tre in quello in corso), record nella competizione nel periodo – inoltre tra i centrocampisti solo Antonio Candreva (16) conta più cross su azione riusciti in questo torneo rispetto al serbo (14). Nelle ultime cinque stagioni (dal 2019/20), nessun difensore ha segnato più gol di testa di Bremer nei maggiori cinque campionati europei: 11, al pari di Yunis Abdelhamid. Inoltre, il brasiliano è l'unico difensore di questa Serie A che è in top-10 per respinte difensive, respinte difensive di testa, contrasti vinti, recuperi e passaggi riusciti. Dall’inizio dello scorso campionato Adrien Rabiot ha realizzato sei gol di testa, più di qualsiasi altro centrocampista nei maggiori cinque campionati europei nel periodo. Kenan Yildiz, nato il 4 maggio 2005, ha disputato tre partite da titolare in questo campionato e tra i giocatori schierati più di una volta dal primo minuto solo Arijon Ibrahimovic (11/12/2005) è più giovane dell’attaccante bianconero. Il Sassuolo è la squadra con cui Manuel Locatelli ha collezionato più presenze in Serie A (96 sulle 225 totali fin qui) – tutte queste sue presenze con i neroverdi (condite da sei gol e 11 assist) sono arrivate con Roberto De Zerbi allenatore tra il 2018 e il 2021.