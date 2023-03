Juventus, le statistiche post-partita del match con la Samp

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato le statistiche della partita vinta per 4-2 contro la Sampdoria

redazionejuvenews

Il sito ufficiale della Juventusha pubblicato le statistiche della gara vinta 4-2 contro la Samp. Ecco la nota: "La Juventus ha sconfitto 4-2 la Sampdoria con i gol di Bremer, Rabiot (doppietta) e Soulé. Per tutti reti dal sapore particolare, che vanno a impreziosire statistiche notevoli. STATISTICHE DOPO JUVE-SAMP Adrien Rabiot ha segnato nove reti in questa stagione, l'ultimo centrocampista della Juventus che ha realizzato più gol in una singola stagione in tutte le competizioni è stato Paul Pogba nel 2015/16 (10).

Matìas Soulé è il 1° calciatore nato a partire dal 2003 a segnare con la maglia della Juventus in Serie A. Adrien Rabiot ha realizzato tre doppiette con la Juventus in tutte le competizioni, tutte in questa stagione in match casalinghi (anche vs Empoli in Serie A il 21 ottobre e vs Maccabi Haifa in Champions League il 5 ottobre). Nelle ultime cinque stagioni (dal 2018/19), soltanto Kevin De Bruyne (54) ha fornito più assist di Filip Kostić (52) tra i centrocampisti nei maggiori 5 campionati europei. Dal 2019/20 solo Virgil van Dijk (10) ha segnato più gol di testa di Bremer (9) tra i difensori nei maggiori 5 campionati europei.

Bremer ha realizzato quattro gol in questa stagione con la Juventus in gare ufficiali, tutti di testa in gare casalinghe; in generale solo Victor Osimhen e Luka Jovic (entrambi cinque) hanno segnato di più con questo fondamentale tra i giocatori di Serie A in tutte le competizioni. La Juventus ha subito due gol nell'arco di 72 secondi, l'ultima volta che aveva incassato due reti più ravvicinate in una gara di Serie A risaliva al 9 maggio 2011 contro il Chievo: a segno prima Uribe e poi Sardo dopo 61 secondi. Sette degli ultimi 10 gol della Juventus in tutte le competizioni sono stati realizzati di testa. Da quando è tornato Massimiliano Allegri (da inizio scorsa stagione) la Juventus ha schierato 89 formazioni titolari diverse in 89 partite in tutte le competizioni. La Juventus ha segnato tre gol di testa in un match di Serie A per la prima volta dal 26 ottobre 2016, anche in quel caso contro la Sampdoria".