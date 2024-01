Juventus, le statistiche del match di Coppa Italia con la Salernitana

I NUMERI DELLA VITTORIA CONTRO LA SALERNITANA La Juventus ha superato il turno in tutte le ultime 18 occasioni in cui ha disputato gli ottavi di finale di Coppa Italia. La formazione bianconera ha vinto segnando almeno sei gol in un match in tutte le competizioni per la prima volta dal 7-0 del 4 febbraio 2018, contro il Sassuolo, in Serie A, mentre in Coppa Italia dal 6-1 contro l'Hellas Verona del 15 gennaio 2015. La Juventus non segnava almeno tre gol con tre giocatori italiani diversi in tutte le competizioni dal 6 ottobre 2013, contro il Milan in Serie A: Giovinco, Pirlo e Chiellini in quel caso. Tra le squadre della Serie A, soltanto la Fiorentina ha segnato più gol rispetto alla Juventus con i difensori in questa stagione, tra tutte le competizioni. I viola sono a quota 10, uno in più dei bianconeri. I PROTAGONISTI BIANCONERI Fabio Miretti ha segnato due gol nelle ultime quattro partite, considerando tutte le competizioni, dopo che non ne aveva realizzato alcuno in tutte le precedenti 56 sfide, sempre tenenedo in considerazione tutte le competizioni. Per la prima volta tra Serie A e Coppa Italia, Andrea Cambiaso ha sia segnato che fornito un assist nello stesso match. Prima di Andrea Cambiaso, l’ultimo difensore italiano della Juventus a trovare il gol e a servire un assist nella stessa partita in tutte le competizioni era stato Daniele Rugani, il 22 ottobre 2017, contro l’Udinese, in Serie A.