Juventus, le statistiche post-gara del match con il Milan

Il sito ufficiale della Juveha pubblicato una nota sul match con il Milan. Ecco il comunicato: "Dal suo esordio con la Juventus (2017/18), Wojciech Szczesny ha collezionato 100 clean sheet in 249 presenze in maglia bianconera considerando tutte le competizioni - più di ogni altro portiere di Serie A nel periodo. QUI LO SPECIALE La Juventus non ha segnato in quattro delle ultime cinque sfide con il Milan in Serie A, tante volte quante nelle precedenti 23 contro i rossoneri nella competizione. La Juventus ha registrato quattro clean sheet nelle ultime sei gare in campionato, tanti quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 nel torneo. Nessuna formazione ha impattato più gare della Juventus nel 2024 in Serie A: sette, come Torino e Genoa. La Juventus è la formazione che ha concesso il minor numero di gol nei primi 15’ del secondo tempo in questo campionato: tre – ovvero dal 46’ al 60’. La Juventus ha chiuso con appena cinque tiri totali il primo tempo di una sfida casalinga contro il Milan in Serie A per la prima volta dal 19 settembre 2021 (quattro in quell’occasione). Massimiliano Allegri ha raggiunto oggi le 300 panchine con la Juventus in Serie A: solo Giovanni Trapattoni (402) ha tagliato finora questo traguardo con il club bianconero nella competizione".